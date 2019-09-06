06.09.2019 13:42

Bursa'daki tünel akvaryuma ilgi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan kentin ilk ve tek tünel akvaryumu, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Bin metrekare alan üzerine kurulu olan akvaryumda 5 bin balık bulunuyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 19 Mayıs 2011 yılında açılan Cazibe Merkezi'nin bünyesinde bulunan Tünel Akvaryum, kentin ilk ve tek akvaryumu olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bursa ovası manzaralı seyir terasları, vatandaşların doğayla bütünleştiği yeşil alanları içinde barındıran Cazibe Merkezi'nde yer alan tünel akvaryum, özellikle çocuklar için farklı bir sosyal etkinlik alanı oluşturuyor. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan Türkiye'nin en büyük tatlı su tünel akvaryumunda 2 su ürünleri mühendisi ve 2 dalgıçın da aralarında bulunduğu 10 görevli çalışıyor.

'TÜNEL AKVARYUM BAYRAMLARDA ÜCRETSİZ'

Yılda yaklaşık 80 bin ziyaretçi geldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bilhassa anaokulu düzeyinde okul öncesi eğitim alan çocuklarımız ve ilkokul çocuklarımız ziyaret ediyor. Gruplar halinde ziyaretler alıyoruz. Bayramlarda ücretsiz şekilde çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Yoğun dönemlerde çocuklarımıza suyun altındaki dünyayı tanıtmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 60 bin civarında yıllık ziyaretçi kaydımız var. Bu yıl 80 bin. İlerleyen yıllarda 100 bine yakın ziyaretçi hedefliyoruz. Önceki dönemlerde fazla etkinlik yapılmamış. Biz bundan sonraki süreçte sadece akvaryum ziyareti değil su altında da bir takım etkinliklerin yapılabileceğini göstermek istedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları anmak ve bu hatırayı da canlı tutmak adına böyle bir iz bırakmak istedik. Bundan sonraki süreçte de yeraltı fotoğraf sergileriyle veya başka etkinliklerle burada kutlayacağız. Hemen girişimizde bir müren balığımız var. Buranın maskotu diyebiliriz dedi.

Kaynak: DHA