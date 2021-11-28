Bursa'daki trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
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Bursa'daki trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'daki trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı

Bursa'da dün 4 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İSTANBUL (AA) - Bursa'da dün 4 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü M.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul Genç İhh'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu 34 AFG 020 plakalı otomobil, dün Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkasından çarpmıştı. İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26), kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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