Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kişi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde defnedildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kişi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde defnedildi.
Dün, Adapazarı istikametinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhsan Köstekçi'nin cenazesi Alaplı ilçesindeki Tepeköy Mahallesine götürüldü.
Köstekçi için burada helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Köstekçi'nin cenazesi, Tepekent Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 690 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in yanı sıra Köstekçi'nin ailesi ve yakınları katıldı.
Öte yandan Köstekçi'nin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Adapazarı istikametinde, dün seyir halindeki İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpışmış, sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Köstekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.