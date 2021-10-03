Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yasin K. idaresindeki 16 ADA 100 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi'nde polis memuru Mahmut Z'nin kullandığı polis aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yasin K. ve Mahmut Z. ile emniyet aracında bulunan polis memuru Ferhat A. yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Bursa'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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