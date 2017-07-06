Bursa'daki Trafik Kazası

Bursa'da, beton bariyere çarpıp tramvay yolu inşaat sahasına devrilen otomobilde hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi.



Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Muzaffer (53) ve eşi Sibel Serbest (44) için merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesindeki Hoca Camisi'nde tören düzenlendi.



Törene, kazada hafif yaralanan çiftin oğlu Hakan Serbest (16) ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.



Hayatını kaybeden Sibel Serbest'in babası Mehmet Potolaç, AA muhabirine, kazanın olduğu yerde ışıklandırma sisteminin olmadığını savunarak, "Bu ihmalden dolayı başka aileler ölmesin... Aynı yerde başka kimsenin canı yanmasın diye bu konunun araştırmasını yapacağız." dedi.



Muzaffer Serbest'in kullandığı 16 HZ 221 plakalı otomobil, Yalova Yolu olarak bilinen İstanbul Caddesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü karşısında kontrolden çıkarak, kenardaki beton bariyerlerden birine çarpıp bölünmüş yolun ortasında bir metre derinliğindeki tramvay yolu inşaat sahasına devrilmişti.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sibel, çocukları Hakan ve Zühre Serbest yaralanmıştı.