Bursa'daki Toprak Kayması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Yıldırım Belediyesi Mollaarap Mahallesi'nde ocak ayında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdiğini söyledi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde bir inşaat sahasında ocak ayında yaşanan toprak kayması sonucu, 93 evin kullanılamaz hale geldiğini, 500 kişinin de evsiz kaldığını aktardı.

Sarıbal, toprak kayması yaşanan bölgeye ilişkin bazı fotoğrafları basın mensuplarına gösterdi.

Bölgenin rant için birkaç müteahhide verildiğini ve imar usulsüzlüğü yapıldığını öne süren Sarıbal, inşaat sahasının iki aktif fay arasında bulunduğunu, alanın jeolojik raporunun eksiklerle kabul edildiğini, ruhsat alınmadan inşaata başlandığını, inşaatın mimari ve statik proje sorumlusunun belediye çalışanları olduğunu ileri sürdü.

Belediyenin yaşananlarda sorumlu olduğunu savunan Sarıbal, "Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan göçüğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına ayrı ayrı soru önergesi verdik. Yıldırım Belediyesinin Mollaarap Mahallesinde yaşanan bu usulsüzlükler yumağını çözüme ulaştırmak için elinden geleni yapmasını istiyoruz, bunun takipçisi olacağız." dedi.