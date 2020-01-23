Bursa'daki "tavuk alma" eğlencesi cinayetinin zanlısı hakim karşısında

23.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:04

Bursa'da kına gecesinin ardından yapılan "tavuk alma" eğlencesinde, gürültü nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Aytaç Balı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mustafa Soylu, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Savunmasını yapan Soylu, olay gecesi saat 24.00 sularında gürültü nedeniyle uyandığını ve ne olduğunu anlamak için aşağı indiğini anlattı.

Eğlenceyi yapan taraflarla arasında tartışma çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve annesiyle babasına müdahale edildiğini belirten Soylu, "Kalabalık dağılmadı. Bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı. Bıçağı almaya koşarken korkup kaçsınlar diye 'hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sol elime bıçağı aldım, kalabalığa döndüm bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım." dedi.

Kimseyi bıçaklamadığını savunan Soylu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Olayda hayatını kaybeden Aytaç Balı'nın ağabeyi Aykut Balı da kavgada kardeşinin bıçaklandığı anı görmediğini belirterek, "Kardeşimi bıçaklamış ama ben o anı göremedim. Sonra kendisine sarıldım 'abi yapma' dedim, o da bağırarak 'Kendimi mahallemde yedirtmem' dedi. Bir süre sonra ben şahsı bıraktım, arkasını dönüp uzaklaştı. Ben de geri döndüm ve kardeşimi yerde gördüm. Şuuru kapalıydı, müdahale ettik ve ambulans çağırdık." diye konuştu.

Olayın bölgedeki kamera kayıtlarına yansıdığını aktaran Soylu, şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.

Mahkeme heyeti, kamera kayıtlarının sonraki celsede izlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl ağustos ayında, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde yapılan kına gecesinin ardından "tavuk alma" adı verilen eğlenceye katılanlar ile mahalle sakinleri arasında gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın ardından çıkan kavgada Aytaç Balı aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan bir çocuk babası Balı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Soylu ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA