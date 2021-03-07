Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
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Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası

07.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:05

Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası Bursa'da uzun bir aranın ardından hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasıyla tarihi camilerde sabah namazı coşkusu yaşandı.

Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası

BURSA - Bursa'da uzun bir aranın ardından hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasıyla tarihi camilerde sabah namazı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi camilerde sosyal mesafeli saf tutarak namaz kıldı.

Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte doldu taştı. Sosyal mesafe ve herkesin kendi seccadesinde saf tuttuğu namazın ardından dualar edildi. Korona virüs tedbirlerinin üst düzeyde olduğu camilerden Ulucami, genciyle yaşlısıyla doldu taştı. Camiye gelenlerin araçları yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı ilçelerden gelenlerde tarihi camide cemaat ile namaz kılmanın huzuruna vardı.

Kısıtlamanın kalktığı ilk hafta camilere akın ettiklerini belirten vatandaşlar, "Yaklaşık 1 senedir gelmek istiyorduk. Ama hafta içi çalışıp hafta sonu da evlerde kaldığımız için gelme fırsatımız olmuyordu. Açıldığı gibi herkes gibi bizlerde buraya geldik. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Herkes mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederse inşallah bir daha kısıtlamalar yaşamayız. Camilerimizin de esnafında açık olması çok önemli" dedi.

Camilerden ayrılan ailelerin ilk adresi ise uzun zamandır kapalı olan çorbacılar oldu.

Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası
Bursa'daki tarihi camilerde bayram havası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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