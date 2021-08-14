Bursa'daki Tabiat Binicilik Merkezi Kulübü, geleceğin binicilerini yetiştiriyor

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tabiat Binicilik Merkezi Kulübünün başkanı Şeyda Çilek Cihan, geçen hafta yapılan Pony Engel Atlama Türkiye Kupası'nda kulübe bağlı binicilerin çeşitli dereceler elde ettiğini bildirdi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tabiat Binicilik Merkezi Kulübünün başkanı Şeyda Çilek Cihan, geçen hafta yapılan Pony Engel Atlama Türkiye Kupası'nda kulübe bağlı binicilerin çeşitli dereceler elde ettiğini bildirdi.

Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, binicilik merkezinde yetişkinlere hizmet veren binicilik kulübü, 4 ila 14 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı pony kulüp, doğaseverlerin buluştuğu country kulüp, 2 ila 7 yaş arasında atla ilk kez tanışan çocuklar için self binicilik programlarının olduğunu söyledi.

Kulüpte lisanslı sporcuların olduğunu ve 200'e yakın öğrencinin eğitime devam ettiğini belirten Cihan, "Eğitimlere 7 yaş itibarıyla başlıyoruz. Her yaşta farklı kategorilerde eğitim veriyoruz. Bire bir antrenör eşliğinde eğitimleri yapıyoruz. Ardından lisans alınıyor. Lisanstan sonra öğrencilerimiz binici olarak müsabakalara katılabiliyor." diye konuştu.

Cihan, 6-7-8 Ağustos'ta Pony Engel Atlama Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda Tabiat Binicilik Merkezi öğrencilerinden Ela Sönmez'in P2 kategorisinde birinci, Beyda Gizem Yavaş'ın da ikinci olduğuna değindi.

Binicilerinden Mina Baştürk'ün Equifun kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Eslem Çalışkan'ın ise P1 kategorisinde birinci olduğunu vurgulayan Cihan, "Şampiyonlar yetiştiren bir kulüp olarak biz de mutlu günler yaşıyoruz." dedi.

Binicilerden Ela Sönmez de merkezde 5 yılı aşkın süredir eğitim gördüğünü belirterek, çok sevdiği atıyla vakit geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Son katıldığı şampiyonanın kendisi için güzel geçtiğini anlatan Sönmez, "Gerçekten resmi bir yarışta olduğumu hissettim. Kupayı aldığım zaman gerçekten çok heyecanlıydım ve çok sevinmiştim. At benim için hayatımın yarısını kapsayan bir şey. O benim sevgi yumurcağım. Benim için bunları ifade ediyor. Sürekli ahıra gidiyorum, oraya oturuyorum ve atımla konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır eğitim alan 7 yaşındaki Eslem Çalışkan da P1 kategorisinde birinci olduğunu anımsatarak, yarışmayı önde tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulüp sporcusu 11 yaşındaki Öykü Özer ise Equifun kategorisinde Türkiye ikinciliğinin olduğuna değinerek, hedefinin gelecekte Türkiye Kupası'nda birinciliği göğüslemek olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan