Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan silah tehdidiyle 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan silah tehdidiyle 100 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Amirliği ekiplerince İstanbul'da yakalanan K.İ. (24) ile onun kaçışına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan K.İ. ve F.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler B.P. ve M.Y.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuya 11 Kasım'da gelen kişi, iş yeri çalışanı S.K'ye silah doğrultup çok sayıda altın ile bazı imitasyon bilezikleri alıp kaçmıştı.

Soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğunu, zanlının olayın ardından ticari taksiye binerek Yalova'ya, oradan da İstanbul'a gittiğini belirleyen polis, Kartal ilçesindeki boş bir fabrikada saklanan şüpheliyi ve onun kaçışına yardım ettiği öne sürülen F.B, B.P. ve M.Y.P'yi silah ve çaldıkları altınlarla yakalamıştı.

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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