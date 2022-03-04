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Bursa'daki silahlı kavgayla ilgili 8 kişi yakalandı

AA, Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'daki silahlı kavgayla ilgili 8 kişi yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balat Mahallesi'nde Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal'ın (20) tabancayla yaralanmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavganın alacak meselesinden çıktığını belirledi.

Olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, M.E. (23), R.E. (22), Y.B. (23), B.C. (25), U.B. (21), Ö.G. (26), Ö.D. (20) ve V.E'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Hizmet Sokağı'nda 2 Mart'ta gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıkmış, olayda Berdan Gülmez ve Görkem Kartal tabancayla yaralanmıştı. Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Balat, Bursa, Güncel, Haberler

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