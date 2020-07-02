Bursa'daki selin izleri siliniyor
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Bursa'daki selin izleri siliniyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan selin ardından bölgedeki yerleşim birimleri, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Bursa'daki selin izleri siliniyor
02.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:05

Bursa'nın Kestel ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan selin ardından bölgedeki yerleşim birimleri, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dudaklı Mahallesi başta olmak üzere selden zarar gören yerleşim birimlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ardından çevre düzenlemesinin büyük çoğunluğu, Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler daire başkanlıkları ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı 200'ü aşkın personel ve iş makineleriyle tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, yöredeki bütün evler tek tek kontrol edilerek, içlerine dolan sular tahliye edildi, çamurlar temizlendi. Mahalle içi yollarda sel sularının getirdiği çamur yığınları ve çamura saplanıp kalan araçlar kaldırıldı. Bataklığa dönen mahalle yolları stabilize malzeme ile kaplandı.

Bölgede olay gününe göre yaşanan bu değişim, AA ekibince görüntülendi.

"Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, planladıkları çalışmaların tamamına yakınını bitirdiklerini söyledi.

Devletin bütün imkanlarını bölge için seferber ettiğini vurgulayan Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlarımız bölgeye geldi. Milletvekillerimiz geldi ve ilk dakikadan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Kestel Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlar harekete geçti. Ben bu noktada iyi niyetle, samimiyetle bu sürece destek veren tüm taraflara yürekten teşekkür ederim. Bölgedeki çalışmalar büyük çaba ve gayretle kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi. Sel bölgesi neredeyse eski haline döndü. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın, hayat tamamen normale dönene kadar gerekli ne varsa yapacağız."

Sel 33 binada hasara yol açtı

Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde sel sonucu engelli Kader Akbaba yaşamını yitirmiş, Kayacık Mahallesi'nde ise sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine, Nazime ve Derya Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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