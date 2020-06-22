Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası olayı anlattı Bursa'nın Kestel ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, olayı anlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, olayı anlattı.

Akbaba, Dudaklı Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuk babası olduğunu ancak 2016 yılında da bir oğlunu toprağa verdiğini söyledi.

Şimdi de engelli kızı Kader'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbaba, "Kader'i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Afete önceden tedbir almazsan olacağı bu. Atalarımız 'dere kıyısına ev yapma' demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim." dedi.

Akbaba, böyle bir olaya daha önce mahallede hiç kimsenin rastlamadığını ifade etti.

Dağlarda çok gezdiğini, şiddetli sellerin indiğini gördüğünü belirten Akbaba, "Kalbime doğuyordu ama çaresiziz. Ben de sele kapıldım ama sadece kızımı düşündüm. Bir daha gelemedim. Eşimle kurtulacağımızı anladık. Bir sandalye gibi bir şeyin üzerinde kayık gibi gittim. Evimiz zemin kattı, kapıdan sel girdi. Önceden böyle şeylere tedbir alınsa böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA