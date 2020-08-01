Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı

Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesi, Kurban Bayramı'na gözü yaşlı girdi.

Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı
01.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:06

Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesi, Kurban Bayramı'na gözü yaşlı girdi.

Kestel ilçesine bağlı Kayacık köyünde bahçeye ektikleri sebzeleri sulamak için gittikleri bağ evinde 21 Haziran günü kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu oluşan sele kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Bilen ile eşi Türkan, kızı Medine, annesi Nazime ve yeğeni Derya için Bingöl'ün Gözeler köyünde yaşayan yakınlarının duyduğu acı dinmedi.

Gözeler köyünün Haraba mezrasında yan yana toprağa verilen yakınlarının mezarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyan aile fertleri bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Selde kaybolduktan 5 gün sonra cesedine ulaşılan Derya'nın babası Nezir Bilen, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.

"Çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın." diyen Bilen, kızının yokluğuna alışamadığını belirtti.

Bilen, "Kızım ölmeden iki hafta önce annesine, öldüğünde vesikalık fotoğrafının yakalara takılmasını istediğini söylemiş. 'Herkes vesikalık resmimi yakasına taksın.' demiş. Bu isteğini daha sonra öğrendim." dedi.

Sel felaketinden önce de babalarını kaybettiklerini ifade eden Bilen, "Kardeşim Ahmet babamın ölümüne alışamamıştı. Onun için 'Keke babam' adlı şiir kitabını yazdı. Hep onun hasretiyle yaşadı. Benden gizli gizli ağlıyordu, 'Baba beni yanına al' diye. Duyguluydu. Bir kitap daha yazmış, o da yakında çıkacak. İlk defa bayramı onsuz geçiriyoruz." diye konuştu.

Kardeşinin hatırasını yaşatmak için yazdığı ikinci kitabı matbaaya verdiğini ve kitabın baskı aşamasında olduğunu aktaran Bilen, Bursa Bingöllüler Derneğinin de kardeşi adına kütüphane kurulması için çalışma yaptığını dile getirdi.

Tarifi yok bu acının"

Selde kardeşi Ahmet Bilen'i kaybeden ağabey Burhan Bilen de babalarını kaybetmelerinin ardından kardeşi Ahmet'in aileye adeta babalık yaptığını belirtti.

Aileyi bir arada tutmaya çalışan kardeşini yitirmenin acısını derinden yaşadığını aktaran Bilen, "Ahmet de bizim babamızdı. 2 sene içinde iki babamızı, annemizi, yeğenlerimizi, yengemizi kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz. Kolumuz, kanadımız kırık. Tarifi yok bu acının. Dayanmaya, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilen, kardeşi Ahmet'in iyilik yapmayı seven, insanları kırmaktan çekinen özel bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, tanıyan herkesin kardeşine büyük sevgi duyduğunu bildirdi.

Bu acının unutulmayacağını belirten Bilen, şöyle konuştu:

"Herkes ondan razıydı. Taziyesinde herkes ağladı. Unutamıyoruz, unutulacak bir kişi de değil. Onu çok seviyorum, inşallah yerinde huzurlu ve mutludur. Bursa'dan 6 yıl önce Bingöl'e geldim. Her bayram Bursa'daki ailemle telefonda görüntülü görüşür bayramlaşırdık. Bu sefer çok daha uzaktalar. Keşke hep Bursa'da olsalardı. Uzak da olsalar en azından hayattaydılar. Geride kalan çocukları bize emanettir."

Bilen, sel felaketinin ardından yürütülen arama, kurtarma çalışmalarında, cenazelerin bulunması ve Bingöl'e getirilip defnedilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Olay

Bursa'nın Kastel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuş, 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı Sağlık
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Bayram Gaziantep Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bursa'daki selde 5 ferdini kaybeden Bilen ailesinin buruk bayramı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:06:25. #1.14#
title