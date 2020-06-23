Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmaları devam ediyor (3)
ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİBursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan yağış nedeniyle ara verildi.
23.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:40
ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİ
Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan yağış nedeniyle ara verildi.
Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: DHA