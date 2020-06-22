Bursa'daki sel felaketi evleri harabeye çevirdi Bursa'daki sel felaketi evleri harabeye çevirdi Sel bölgesinde yaralar sarılıyor.

Bursa'daki sel felaketi evleri harabeye çevirdi

Sel bölgesinde yaralar sarılıyor...Geriye enkaz yığını kaldı...

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin boyutları her geçen saat gün yüzüne çıkıyor. Harabeye dönen evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. 130 haneli Dudaklı köyündeki hemen hemen tüm evler kullanılmaz hale geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen sel felaketinin boyutları gün yüzüne çıkıyor. Azgın suların sürüklediği araçlar bölgeden kaldırılırken, hasar meydana gelen evlerde de temizlik çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri balçığa dönen mahalle yollarını vidanjörlerle temizliyor. Afetin yaraları sarılmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemeler yaparak yetkililerde bilgi alıyor.

Evi kullanılamaz hale gelen Kamil Gümüş, "Yağmur suları aniden geldi. Ben dışardaydım. Annemle eşim evdeydi ve zor kurtuldu. Evin yarısına kadar su doldu, duvarı deldim, camları kırdım öyle suyu tahliye ettim. 25 ev bu halde. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Bahçelerimiz kayalarla doldu. Tarım arazileri sular altında kaldı" dedi.

Dudaklı Mahallesi'nde sel sularında kalan 24 yaşında Kader Akbaba isimli vatandaş da hayatını kaybetmişti.

Kayacık Mahallesi'nde de 4 kişi sel sularında hayatını kaybetmişti, bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA