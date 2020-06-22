Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi.

Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor
22.06.2020 02:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 02:30

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, selden kısa bir süre sonra İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, kırsal Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve BUSKİ görevlileri de iş makineleriyle, sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçalarını temizleyerek kapanan yolları açıyor.

Mahalle sakinleri ve ekiplerin yiyecek, içecek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yol işleri ekipleri, 3 ekskavatör, 3 loder, 3 bekoloder ve 16 kamyon ile BUSKİ görevlileri 8 kamyon, 12 bekoloder ve 3 ekskavatör ile Kestel Belediyesi personeli de bir bekoloder, bir loder, bir ekskavatör ve 3 kamyonla çalışma yürütüyor.

Yağıştan etkilenen, Kestel'in Kayacık, Gürsu'nun Kazıklı, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayırköy, Yenişehir'in Paşayayla ve Kıblepınar, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahallelerinde de çalışmalar sürüyor.

"Tüm ekipler sahada"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin sahadaki çalışmalarını büyük bir özen ve gayretle sürdürdüğünü bildirdi.

BUSKİ, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Günün ilk ışıklarına kadar Dudaklı'yı ve Narlıdere'yi temizleyerek hayatı normale döndürmek için gayret sarf edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, zorlukları birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Kestel ilçesinin Kayacık ve Aksu ile Orhangazi ilçesinin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde de selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Kasımpaşa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 02:38:50. #1.15#
title