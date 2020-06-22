Bursa'daki sel
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Bursa'daki sel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki sel
22.06.2020 03:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 03:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki sele ilişkin, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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