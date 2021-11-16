BURSA'DAKİ ŞEKERLEME ÜRETİCİLERİNİN KESTANESİ NAZİLLİ'DEN

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde kestane hasadı başladı. Üreticilerle birlikte hasat yapan Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Bursa'daki kestane şekeri üretimi yapan işletmelerin büyük bölümüne yörede yetiştirilen kestanelerden gönderildiğini söyledi.

Nazilli'nin 1200 rakımlı Yaylapınar Mahallesi'nde, kestane üreticileri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Türkiye'de 127 bin dekar alanda yetiştirilen ortalama 60 bin ton kestanenin 3'te 1'ini üretildiği 827 nüfuslu Yaylapınar Mahallesi'nde hasat başladı. Daha çok dik yamaçlı arazilerde bulunan ağaçlardaki kestaneler öncelikle sırıklarla düşürülüyor. Ardından dış kabukları dikenli olan kestaneler tek tek toplanıp, çuvallara dolduruluyor. Ardından bu kestaneler toprağa gömülüp, zaman zaman üzerleri sulanarak, olgunlaşması bekleniyor. Bir ay süren bu işlemin ardından çıkarılan kestanelerin patozda dış kabuklarından ayrılarak satışa hazır hale getiriliyor. Ağaçlara tırmanmak zorunda kalınması ve dikenli dış kabuğu nedeniyle hasadı zahmetli olan kestanenin Yaylapınar'daki hasadına Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü de katıldı. Kendisi de kestane üreticisi olan İzgü, Kaliteli kestaneler 900 ile 1200 arası rakımlı bölgelerde yetiştirilmektedir. Bölgemiz için kestane çok önemli bir gelir kaynağıdır. Bölgemizde yetişen kestanelerin cinsleri şekerleme yapımına uygun olan bir cins. Kestane bölgemizde çok yetiştirilmesi nedeniyle şekerleme sanayinin hammaddesinin temin edildiği bölge konumundadır. Kestane şekeri işletmelerinin çoğu Bursa'da. Ancak, o bölgedeki kestane ağaçlar hastalık nedeniyle kuruduğu için, ihtiyaçları olan kestaneyi yöremizden sağlıyorlar dedi.

Yaylapınar Mahallesi'nde üretilen yıllık ortalama 20 bin ton kestanenin büyük bölümü Bursa'daki şekerleme tesislerine gönderilip, iç piyasaya sunulurken bir kısmının da İtalya, İspanya, Almanya, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Rusya gibi bir çok ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken İzgü, Kasım ayının sonuna kadar yöremizde kestane hasadı devam ediyor. Yörede üretilen kestanelerimizin çeşitli tüketim alanları var. Kestane şekeri yapımının yanı sıra kavrularak ya da haşlanarak da tüketilmekte. Ayrıca kestane unu da yapılmakta. Kestane ununun özellikle çocukların kemik yapılarının gelişmesinde büyük faydaları bulunuyor diye konuştu.