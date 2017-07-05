Bursa'daki Şehit Polis Memuru Toprağa Verildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, görev yaptığı adliye binası girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.



Şehit polisin cenazesi, Bursa Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törenin ardından, karayoluyla memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesine getirildi.



Şehidin naaşı, Pazar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Merkez Mezarlığı'na getirildi. Şehit polis memurunun gözyaşı döken eşi Ayla ile oğlu Muhammet, kızları Şerife Tuğçe ve Tuğba Büyükdönmez'in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Törene babasının şapkasıyla katılan şehidin kızı Tuğba Büyükdönmez, "Anne ağlama. Babam ölmedi. Babam şehitliği isterdi. Allah herkese şehitlik nasip etmez. Bu onun en büyük idealiydi." diyerek annesini yatıştırdı.



Acı haberi aldıktan sonra dün hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki baba Mehmet Ali Büyükdönmez de cenaze törenine katıldı. Sürekli gözyaşı döken baba Büyükdönmez'i Konya Valisi Yakup Canbolat teselli etti.



Şehit Büyükdönmez'in cenazesi, Konya İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in, ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti gereği Merkez Mezarlığı'ndaki annesinin yanında defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin yakınları, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya Valisi Yakup Canbolat, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir süre önce boşandığı eşi Emine D. ve avukatı Özgür Aksoy'u av tüfeğiyle yaralayan Musa G, ardından gittiği adliye binasında görevli polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra yaşamına son vermişti.