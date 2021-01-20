Son Dakika | Oylat Kaplıcaları yarıyıl tatiline hazır

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle hizmet verilecek tesislerde yarıyıl tatili öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Oylat'taki tesisler, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan kapılarını 22 Ocak'ta başlayacak okulların yarıyıl tatiliyle ziyaretçilerine açacak.

Bugünlerde kar yağışından dolayı beyaz örtüyle kaplı ormanın içinde kalan, yaz ve kış aylarında doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan Oylat'taki tesislerin bu hafta sonu için rezervasyonları tamamen doldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oylat Kaplıcalarının "Güvenli Turizm Sertifikası" alan ilk tesislerden olduğunu söyledi.

Oylat'ın şifalı sularıyla İnegöl'ün bir değeri olduğunu dile getiren Taban şöyle devam etti:

"Burada her yıl 300 bin civarında misafirimizi konaklatıyoruz. Yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisler hafta sonu tamamen dolu. Hafta içi de her gün artan randevularla Oylat'ı kullanmaya başlıyoruz. Burada bölgenin yüksek rakımlı bir yerde ve ormanın içinde olması önemli. Havasının temizliği, konforu, beraberinde doğal güzellikleri ve bitki örtüsü açısından çok özel bir yere sahip. Şifalı suları yönüyle de değerlendirdiğimizde başta mineral zenginliği ve romatizmal hastalıklara iyi gelmesi yönüyle de yıllardır tercih edilen bir bölge."

Taban doğa içinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkurunun yapımına başladıklarını aktardı.

Bölgeye gelecek ziyaretçilerin, meşhur İnegöl köftesinden de tadabileceğini dile getiren Taban, "Türkiye'nin en önemli mağaralarından biri, Oylat Mağarası var. Özellikle astım ve bronşit gibi hastalarımızın burada sağlık yönünden faydalandığını ifade edebiliriz." dedi.

"Tüm tedbir ve kurallara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık"

Oylat Kaplıcaları Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Yıldız ise Türkiye'nin birçok yerinden tesislere rezervasyon yapıldığını anlattı.

Hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Yıldız, "Oylat, salgın dolayısıyla evlerinde sıkılan insanların uygun bulduğu yerlerden biri. Su kalitesi ve doğasıyla ön plana çıkan bir durumdayız. Misafirlerimizi memnun etmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınına karşı tesislerde tüm tedbirlerin alındığını belirten Yıldız şunları kaydetti:

"Tesislerimizde doktorlarımız bekliyor. Misafirlerimizin kontrolleri, ateş ölçümleri yapılıyor, HES kodlarıyla otellere alınmaları sağlanıyor. Hamam, restoran kısmında kurallarımız var. Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uyuluyor. Tüm tedbir ve kurallara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık, misafirlerimizi bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir