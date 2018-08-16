Bursa'daki Otobüs Kazası

Bursa'da 38 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatına kaybeden Talha Erbil'in cenazesi, Samsun'da defnedildi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Erbil'in cenazesi, Canik ilçesine bağlı Gölalan Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındıktan sonra mahalleyle aynı adı taşıyan camiye götürüldü.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erbil'in cenazesi, Gölalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Erbil'in ailesi ve yakınları ile Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve vatandaşlar katıldı.

Bursa'da 14 Ağustos'ta, Turgay Y'nin kullandığı öğrencilerin bulunduğu yolcu otobüsü devrilmiş, kazada öğrencilerden Talha Erbil olay yerinde yaşamını yitirmiş, 38 kişi yaralanmıştı.