Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Gürsu ilçesine bağlı kırsal Kazıklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.