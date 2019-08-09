Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

09.08.2019 22:44
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alanda çıkan ve çevredekilerin itfaiyeye haber verdiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 arazöz, 4 dozer ve 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti.
Saatler süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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