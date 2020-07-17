Bursa'daki okullarda otomotive yönelik eğitim verilecek
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Bursa'daki okullarda otomotive yönelik eğitim verilecek

Bursa'da otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen "JUNI'OR" adlı projeye, iki okul daha dahil edildi.

Bursa'daki okullarda otomotive yönelik eğitim verilecek
17.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:48

Bursa'da otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen "JUNI'OR" adlı projeye, iki okul daha dahil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Oyak Renault ve PERYÖN arasında 2019'da imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatılan projenin kapsamı genişletildi.

Projeye, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de dahil edildi. Projenin uygulandığı okullardan mezun olan öğrencilerin istihdamına öncelik tanınacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, projeyle öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişen teknolojiyi bizzat yerinde öğrendiğini belirtti.

Projenin söz konusu okullarda eğitim gören öğrencilerin istihdamlarına katkı sağlayacağını aktaran Altıntaş, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, Oyak Renault için daha kalifiye ve yetişmiş, nitelikli iş gücüne sahip olabilme noktasında ciddi bir kazanım sağlayacak. Kazanan Bursa ekonomisi ve beraberinde gelişen Türkiye olacak."

Kaynak: AA

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