Bursa'daki o kireç ocağının yıkımına başlandı; bölge havadan görüntülendi

konuyu gündeme getirmesinin ardından harekete geçti. Ocağın sahibi, yıkım için bir şirketle anlaştı. Atıl durumdaki kireç ocağının yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi. 1 ay sürmesi tahmin edilen yıkım çalışmasının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT