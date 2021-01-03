Bursa'daki o kireç ocağının yıkımına başlandı; bölge havadan görüntülendi
03.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:50
konuyu gündeme getirmesinin ardından harekete geçti.
konuyu gündeme getirmesinin ardından harekete geçti. Ocağın sahibi, yıkım için bir şirketle anlaştı. Atıl durumdaki kireç ocağının yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi. 1 ay sürmesi tahmin edilen yıkım çalışmasının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi.- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT