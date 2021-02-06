Bursa'daki lodosta uçan çatı parçalarından yaralanan kişi öldü
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Bursa'daki lodosta uçan çatı parçalarından yaralanan kişi öldü

06.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:24
Bursa'daki lodosta uçan çatı parçalarından yaralanan kişi öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 26 Ocak'ta etkili olan kuvvetli lodosta uçan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan Kenan Özsoy (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 26 Ocak'ta etkili olan kuvvetli lodosta uçan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan Kenan Özsoy (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özsoy, Demirtaş Mezarlığında defnedildi.

26 Ocak'ta, Yıldırım'ın Yiğitler Mahallesi'ndeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde, şiddetli lodos nedeniyle çevredeki iş yerlerinden uçan çatı parçaları nedeniyle ağır yaralanan Kenan Özsoy, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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