Bursa'daki kuyumcu soygununda 4 şüpheli adliyede

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla tehdit edip 90 bin liralık altın çalan K.İ. (24) ile kendisine yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, perşembe günü saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nin yanına gelen kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi. Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ye elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.İ.'nin emniyetteki sorgusunda, evleneceğini ve bu nedenle soygun yaptığını söylediği belirtildi.