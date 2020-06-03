Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi
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Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi

Bursa'da benzinlikte bir otomobilin içerisinde işlenen cinayetin sır perdesi aralandı.

Bursa'daki korkunç cinayet aydınlatıldı...İşte sebebi
03.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:00

Bursa'da benzinlikte bir otomobilin içerisinde işlenen cinayetin sır perdesi aralandı. Sürücüsünü öldürüp otomobili alarak olay yerinden kaçan bez maskeli katil zanlısı: öldürdüğü Hayrullah Yılmaz'ı yanında çalışan bir bayan ile tanıştırmaya götürdüğünü bayanın evde çıkmaması üzerine sinirlenen Yılmaz'ın "Benimle dalgamı geçiyorsun?" diyerek kendisine yumruk attığını bunun üzerine sinirlenip ateş ettiğini söyledi. Çok sayıda suçtan sabıkalı katil zanlısının olayda kullandığı suç aleti tabancayı kendisi gibi sabıkalı bir başka kişiden 3 bin 200 lira karşılığı aldığı olaydan sonra tabancayı aynı kişiye teslim ettiği ortaya çıktı.

Olay dün öğle saatlerinde Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş Mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Y 44 92 plakalı seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz: otomobili kullandığı sırada otomobilin arka koltuğunda oturan Fikret F.(53) tarafından silahla göğsünden vuruldu.

Yaralı şekilde bir benzin istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indiği sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı. Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın öldüğü anlaşıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet ve Gasp Bürosu dedektifleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hayrullah Yılmaz'ın cesedinin otopsi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaçarken kameraya yakalandı

Vurulduktan sonra otomobilini benzin istasyonuna süren Hayrullah Yılmaz'ın yardım istemek için otomobilden indiği anlar ile yüzünde bez korona maskesi takılı ve aynı zamanda kasketli katil zanlısının otomobili alıp kaçış anı benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yumruk atınca ateş ettim

Görüntülerden şahsın eşkalini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ölen Hayrullah Yılmaz'ın son olarak S.A. isimli bir bayanla telefonda görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine S.A. isimli bayanın ifadesini alan ekipler; kadının aynı numaradan kendisini patronu olan Fikret F.'nin aradığını ve bir şahsın vurulduğunu söyleyip telefonu kapatmasını istediğini bildirmesi üzerine ekipler Fikret F. isimli kişi üzerine yoğunlaştı. Çok sayıda kaydı bulunan Fikret F. (53) isimli şahıs Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Değirmenönü Mahallesi Bozkır Sokak saklandığı evinde yakalandı.

Zanlı Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ilk ifadesinde Hayrullah Yılmaz ile arkadaş olduklarını belirterek, "Yanımda çalışan S.A. isimli kadınla tanıştırmak için Demirtaş Mahallesi'ne gidiyorduk. S.A. ile telefonla görüştük Demirtaş'ta olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Hayrullah 'benimle oyun mu oynuyorsun?' diyerek yumruk attı. Bende sinirlenip ateş ettim. Araçtan inip yere düşünce otomobili alarak olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

3 bin 200 lira karşılığı aldığı suç aleti tabancayı olaydan sonra teslim etmiş

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bursa polisi zanlının silahı 3 bin 200 lira karşılığı aldığını; olaydan sonrada tabancayı aynı kişiye teslim ettiğini tespit etti.

Katil zanlısı Fikret F.'nin Hayrullah Yılmaz'ı öldürdükten sonra alıp kaçtığı otomobili bir AVM'nin otoparkına bıraktığı, daha sonra Değirmenönü Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Fikret F. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyet çıkışı sessizliğini korurken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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