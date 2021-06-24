Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
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Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor

Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da polis uygulama noktasına dalan alkollü sürücünün ilk ifadesinde, "Polis otosu tersten geliyor diye gördüm" dediği öğrenilirken, yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Rıdvan Güneş, normal servise alındı.

Bursa'da polis uygulama noktasına dalan alkollü sürücünün ilk ifadesinde, "Polis otosu tersten geliyor diye gördüm" dediği öğrenilirken, yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Rıdvan Güneş, normal servise alındı. Güneş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu uygulama noktasında meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu öğrenilen D.U. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uygulama yapan polis noktasına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.Önce polis memuru Rıdvan Güneş'e, ardından da polis aracına çapan otomobil, uygulama noktasında bulunan Şuayip Günay yönetimindeki 16 BF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, polis memuru Rıdvan Güneş ile polis aracında bulunan Ersin Güneş ve otomobillerin sürücüleri D. U. ve Şuayip Günay yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırdı.

Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Rıdvan Güneş, normal servise alındı. Güneş'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kalçasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilecek alkollü sürücü avukat D. U.'nun da Uludağ Üniversitesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, diğer yaralılardan polis memuru Ersin Güneş'in bacağında kırıklar olduğu ve ameliyat olmayı beklediği, Şuayip Günay'ın ise tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

D. U.'nun olayın ardından kaldırıldığı hastanede polis ekiplerine, "Ne olduğunu hatırlamıyorum ama polis otosu tersten geliyor diye gördüm" dediği belirtildi. Doğukan U.'nun tedavisinin ardından savcılığa ifade vereceği kaydedildi. - BURSA

Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor
Bursa'daki kontrol noktasında aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan polis memurunun durumu iyiye gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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