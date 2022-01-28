Bursa'daki kızılçam ormanında gençleştirme çalışmaları yapılıyor

ORHANELİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kızılçam ormanına 280 kilogram tohum serpildi.

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğündeki arazide tohumlama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Doğal gençleştirme çalışması kapsamında 35,2 hektar kızılçam ormanına 280 kilogram tohum serpildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"35,2 hektar alanda kızılçam ağacının biyolojisine uygun teknik çalışma yapıldı. Gençleştirmeye alınan sahada ağaçlar kesilir, kozalaklı dallar eğime paralel, şeritler halinde toprağa serilir. Bu sahalara başarı oranını artırmak için ayrıca tohum takviyesi yapılır. Bu sahalarda fidan dikimi yapılmaz. Yeni orman mevcut ağaçların tohumundan yetiştirilir. İlk 5 yıl ilkbaharda gençlik bakımları yapılarak genel sağlık durumları takip edilir."