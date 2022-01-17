Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamalar yaşanırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki bütün çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi. Zaman zamanda patlamalar yaşanan kimya fabrikasında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Ahmet Berke Erdal/ İHA)

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı patlamalar yaşanıyor

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

 DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title