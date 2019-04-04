Bursa'daki Kazada Otomobil Dükkana Girdi

Bursa'da hatalı şekilde şerit değiştiren taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırım önünde bulunan demir bariyerleri devirerek dükkanlara girdi. Kaza anında kaldırımda yaya olmaması olası faciayı önledi.

Kaza merkez Osmangazi mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında yolcu indirdikten sonra hatalı şekilde şerit değiştiren Necmi Oruç idaresindeki 15 T 0050 plakalı taksiye, arkasından seyeden Yusuf Kurtuluş idaresindeki 34 BIH 573 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırım kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı, ardından bir dükkanın duvarına vurarak durabildi. Bu sırada kaldırımda yaya olmaması olası faciayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüleri ayakta tedavi ederken polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açılırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA