Bursa'daki kazada ölen lise öğrencisi toprağa verildi

31.10.2019 14:54

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden İskender Şimşek'in cenazesi defnedildi.

İskender Şimşek'in (15) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Mudanya Güzelyalı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye getirildi.

Öğrencinin annesi Burcu Irmak'ın sinir krizi geçirdiği cenaze töreninde, arkadaşları ve öğretmenleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

İskender Şimşek'in cenazesi, ailesi ve yakınları, Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlık'a defnedildi.

Şimşek'in ölümüne, arkadaşı Arda Üzmez'in (15) de yaralanmasına neden olan servis aracının sürücüsü M.A. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, dün Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kazada, olay yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Şimşek, yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA