Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi
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Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi

13.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:42
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi

BURSA'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, servis aracında hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş (47), memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada, servis aracında hayatını kaybeden kaynak ustası Basri Gümüş (47), memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Basri Gümüş'ün cenazesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ne getirildi. Gözyaşları içerisinde karşılanan Gümüş'ün cenazesi, evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.Kaynak ustası 1 çocuk babası Basri Gümüş'ün 20 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındığı, çalıştığı firmaya ait servis aracıyla eve dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.


Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi
Bursa'daki kazada hayatını kaybeden kaynak ustası toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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