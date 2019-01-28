Bursa'daki kaza anı kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinden olan sürücü İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil yolun karşısına dönmek için manevra yaptığı sırada, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA