Bursa'daki Junioshow'u 28 binden fazla kişi ziyaret etti

Bursa'da 4 gün süren "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nı (Junioshow) 28 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

BURSA (AA) - Bursa'da 4 gün süren "Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı"nı (Junioshow) 28 binden fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Fuara gelen 4 kıta 71 ülkeden 1300'ü aşkın yabancı iş insanı, sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'e yakın firmanın stant açtığı fuarın, 2 yıl aradan sonra sektörün özlediği ticari atmosfere geri dönmesini sağladığını ifade etti.

BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dış ticaret hacminin artması açısından önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Burkay, "4 UR-GE projesinde yer alan 104 firmamızın yüzde 70'i ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdi. Bu bizim için önemli bir istatistik. Ülke ekonomimizin en önemli çıkış noktası hiç şüphesiz katma değerli üretim ve ihracattır. Bu süreçte firmalarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, "Juniokids" kurumsal kimliği altında hareket eden UR-GE üyesi firmaların fuarla eş zamanlı olarak 35 ülkeden yaklaşık 300 kişilik alım heyetiyle bir araya geldiğini hatırlatarak, "Bebe-çocuk konfeksiyonunda moda ve trendleri Bursa belirlemeye devam ediyor. Bursa'nın sahip olduğu üretim yeteneğini mümkün olduğunca ihracata yansıtmak zorundayız. Junioshow Fuarı da sektörün 2022 yılındaki dış ticaret hedeflerine önemli katkı sağladı. BTSO olarak üyelerimizin üretimi ve ihracatını destekleyen projelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuarı 71 ülkeden gelen 28 bin 65 kişi ziyaret etti

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de iki yıl aradan sonra bebe çocuk konfeksiyonu sektörünü TÜYAP Bursa çatısı altında yeniden buluşturan Junioshow Fuarı'nın 71 ülkeden gelen 28 bin 65 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gören fuarın, verilen milyonlarca dolarlık siparişle son derede başarılı geçtiğinin, yapılan ticaretle de bölge ve ülke ekonomisine değer kattığının altını çizen Ersözlü, şunları kaydetti:

"200'e yakın katılımcı firma, ilkbahar yaz konseptinde hazırlanan on binlerce modelini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yoğun tanıtım çalışmalarıyla hazırlandığımız Junioshow Fuarı'nda 4 kıtada 71 ülkeden 1324 iş insanı, yurt içinden 52 şehirden gelen sektör temsilcileri ticarete ortak oldu. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yılın ikinci Junioshow Fuarı 1-4 Haziran'da sonbahar-kış konseptiyle ziyaretçileriyle buluşacak. Junioshow Fuarı için şimdiden hazırlıklara başladık. Dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımıyla gerçekleşecek."

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise tüm dünyada fuarların iptal edildiği bir dönemde verimli bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi.

Yabancı müşterilerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Sıcak satışı özledik. BEKSİAD olarak fuardaki tüm katılımcılarımızı tek tek ziyaret ettik. Genel bir memnuniyet var. Özellikle müşteri ve ticaret bazında güzel tepkiler aldık. Şükürler olsun, güzel bir fuarı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.