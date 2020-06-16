Bursa'daki imam hatip lisesi "Musiki Projesi" için yetenek sınavıyla öğrenci alacak
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Bursa'daki imam hatip lisesi "Musiki Projesi" için yetenek sınavıyla öğrenci alacak

Bursa'da faaliyet gösteren Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesine, geleneksel musikinin yeniden canlandırılması için hayata geçirilen "Musiki Projesi" kapsamında yetenek sınavıyla 30 erkek öğrenci kabul edilecek.

Bursa'daki imam hatip lisesi
16.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:02

Bursa'da faaliyet gösteren Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesine, geleneksel musikinin yeniden canlandırılması için hayata geçirilen "Musiki Projesi" kapsamında yetenek sınavıyla 30 erkek öğrenci kabul edilecek.

Proje kapsamında öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya dair makam ve musiki formları hakkında da eğitim alacak. Öğrenciler yeteneklerine göre en az bir enstrüman çalmayı da öğrenecek.

Okul Müdürü Yunus Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musiki Projesi"nin Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip liselerindeki program çeşitliliğini artırmayı amaçlayan alanlardan biri olduğunu söyledi.

Projeyle geleneksel musikinin yeniden canlandırılmasının da amaçlandığını belirten Akkoç, şöyle devam etti:

"Yeni nesillere geleneksel musikinin anlatılması, geleneksel musikimizi anlayan, icra eden sanatkarların yetiştirilmesi için bir projemiz var. Bu anlamda dini musiki, sanat musikisi ve halk müziği formlarını icra edecek bir proje olarak tanımlanıyor. Şu anda imam hatip okullarında bütün öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bölümler ve projeler açıldı. Akademik alanda yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için fen ve sosyal bilimler alanları, spor projesi, musiki projesi, geleneksel ve çağdaş sanatlar projeleri, hafızlık projeleri mevcut. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, çocuklarını imam hatip okullarında okutmak isteyen ama değişik ilgi ve yeteneklere sahip öğrencilerin tamamını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirecek bir programa sahip."

Geleneksel çalgılar öğretilecek

Akkoç, projenin Anadolu imam hatip müfredatının içinde olduğunu dile getirerek, müzik projeleriyle karıştırılmaması gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin imam hatip lisesi müfredatına ilaveten musiki eğitimi alacağını bildiren Akkoç, "Öğrencilerimiz arzu ederlerse mezun olup üniversitelerin değişik bölümlerine gidebiliyorlar, bununla ilgili akademik destekleri sağlıyoruz. Arzu ederlerse din hizmetlerinde görev alabilirler, arzu ederlerse de üniversitelerin yetenek sınavlarıyla öğrenci alan müzik bölümlerine gidebilirler. Biz bunun için de yetenek sınavları ve kurslarıyla da öğrencilerimizi takviye edeceğiz. Arzu eden de yetenekleri doğrultusunda birer sanatçı olarak da hayatlarına devam edebiliyorlar." diye konuştu.

Ut, tambur, ney, bağlama gibi geleneksel çalgıların eğitiminin de verileceğini kaydeden Akkoç, modern müzik ve gelenekseli harmanlayan bir proje tasarladıklarını aktardı.

Ortaokuldan mezun olan, müziğe ilgi duyan öğrencileri başvuruları yetenek sınavına beklediklerini belirten Akkoç, şunları kaydetti:

"Haziranın sonuna kadar başvuru alacağız. Tercihleri biz göreceğiz, bizi tercih eden öğrencileri 1-10 Temmuz'da yetenek sınavına alacağız. Bu yetenek sınavı uzman bir ekip tarafından yapılacak. Bu ekibin içinde müzik öğretmenleri, üniversiteden müzik bölümünden hocalar, aynı zamanda ilahiyat fakültesinin dini musiki alanından hocalar olacak. Belediye konservatuarından bu alanla ilgili hocalarımız da olabilir. Bu öğrencilerimiz LGS'ye de girebilir. Hem yetenek sınavını kazanıp okula kayıt yaptırabilirler hem de LGS'ye girip başka bir bölüme de geçebilirler."

Yetenek sınavı için dün başlayan başvurular, E-Okul portalı ya da doğrudan okula gidilerek yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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