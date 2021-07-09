Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu

Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı polis ekipleri 'Askı' operasyonu düzenledi.

Bursa'da son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı polis ekipleri 'Askı' operasyonu düzenledi. 57 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evlere camdan ya da balkondan tırmanarak giren hırsızları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 7 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Bursa merkezde 49, ilçelerde ise 8 olmak üzere 57 farklı evden hırsızlık yapan E.K., B.Y., E.K., Z.D., B.Ş., M.T. ve M.E.N. evlerden çaldıkları araba anahtarı ve farklı hırsızlık mallarıyla yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu
Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Üst geçitte korku dolu anlar! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'daki hırsızlara 'Askı' operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:09:27. #1.14#

title