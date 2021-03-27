Bursa'daki heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başlatıldı

Bursa'daki heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başlatıldıBursa'da 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı ve bahçesindeki toprağın çökmesi sonucu heyelan yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor.

Bursa'daki heyelan bölgesinde zemin etüdü ve sondaj çalışmaları başlatıldı

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı ve bahçesindeki toprağın çökmesi sonucu heyelan yaşanan bölgede çalışmalar sürüyor. AFAD koordinesinde zemin etüdü ve sondaj çalışması başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, 'Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız.' dedi.

Heyelan olayı, geçen Perşembe günü, Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yoğun yağışların yaşandığı kentte, Kazım Baykal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesi ve istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, caddedeki 7 bina ve 60'a yakın dairede yaşayan vatandaşları tahliye etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

ZEMİN ETÜDÜ VE SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLADI

AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde, heyelan yaşanan bölgede zemin etüdü çalışması başlatılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bölgede sondaj çalışmalarını yürütüyor. Heyelanın yaşandığı alana mavi branda serilirken, bölge dron ile de havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından herhangi bir tehlikenin olup olmadığının belirlenmesiyle, hasar gören apartmanlarla ilgili yeniden kullanılması ya da yıkılması yönünde karar verilecek.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan, 'İstinat duvarı içerisindeki toprak yapının yağan kar ve yağmurlardan dolayı doygun hale gelip kaydı. Yüzeysel bir kayma olarak da değerlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde zemin durumuyla ilgili çalışmalara başladık. Çıkan raporla birlikte sonuç alacağız. Buradan çıkacak sonuçlar neticesinde de teknik bir rapor oluşturacağız. Rapor neticesinde de gerekli olan önlemler kısa sürede alınacaktır. Şu anda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmada belirli zemin yapısına bakıyoruz. Büyük bir heyelan beklentisi var mı yok mu bu rapor doğrultusunda ortaya çıkmış olacak.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı