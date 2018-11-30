Bursa'daki Fetö/pdy Davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, eski adliye katiplerinin de aralarında yer aldığı 94 sanıktan 24'ü hakkında 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de aralarında yer aldığı 4 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklu sanıklar Serkan Kılıçaslan ve Mevlüt Kılınç'a 7 yıl 6'şar ay, Halil İbrahim Gökten ve Tunahan Özdoğan'a 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca Gökten ve Özdoğan'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Ayrıca tutuksuz bir sanık 7 yıl 6 ay, 5 sanık 6 yıl 10 ay 15 gün, 7 sanık 6 yıl 3 ay, 2 sanık 4 yıl 2 ay, 5 sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanıklardan biri hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Heyet, 41 sanığın dosyasını tefrik ederken, tutuksuz sanıklardan 29'unun ise beraatine hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgüte yönelik operasyonlarda, aralarında Bursa Adliyesinde görevli katipler ve örgütün sözde imamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 94'ü hakkındaki dosya birleştirilerek Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılmıştı.