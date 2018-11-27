Bursa'daki Fetö/pdy Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 94 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de aralarında yer aldığı bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.



Son savunmaları dinlenilen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından diğer sanıkların da dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.