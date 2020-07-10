Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan aralarında daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da yer aldığı 14 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan aralarında daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da yer aldığı 14 şüpheli adliyeye gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında FETÖ'nün sözde "bölge üniversite mesulü", "eyalet talebe mesulü", "mezun mesulü", "küçük bölge sorumlusu", "mütevelli üyesi" ve "ev ablası" ile meslekten ihraç edilmiş teğmenin de bulunduğu 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Polis, diğer 3 firariyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından gözaltı kararları verilen 15 kişi ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanması amacıyla çalışma başlatılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Erol Mutlu'nun daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yaptığı ve Bursa hakimliği görevindeyken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA