Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek
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Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek

12.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:10

Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek Bursa'da meydana gelen feci kazada ölen 3 kişiden biri olan profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek

BURSA - Bursa'da meydana gelen feci kazada ölen 3 kişiden biri olan profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde toprağa verilecek.

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 34 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Doğum gününde toprağa verilecek

Feci kazada acı bir detay da ortaya çıktı. Tırın karşı şeride geçip otomobiline çarpmasıyla hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın yarın doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, yarın doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek
Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek
Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek
Bursa'daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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