Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Ş. idaresindeki 16 ADF 194 plakalı otomobil ile İbrahim K. idaresindeki 77 EL 680 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki Şaban Ş. hayatını kaybederken, İbrahim K. yaralandı. O sırada kazayı fark etmeyen 16 ADK 072 plaklo otomobil ise 77 EL 680 plakalı otomobile çarparak kazaya karıştı. Araç sürücüsü yara almadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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