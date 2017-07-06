Bursa'daki Fabrika Yangınında 100 İşçi Kısa Sürede Tahliye Edildi

Bursa'da sabah saatlerinde 3 işletmecisi bulunan bir fabrikada çıkan yangın sırasında yaklaşık 100 işçinin kısa sürede tahliye edildiği bildirildi. 12 dönümlük arazi üzerinde bulunan fabrikadaki yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.



Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, bir anda fabrikanın tamamını sardı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken, alevlerin fabrikayı ilk sardığı dakikalarda yaklaşık 100 işçinin kısa sürede tahliye edildiği bildirildi. 12 dönümlük arazi üzerindeki fabrikadaki yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. - BURSA