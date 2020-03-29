Bursa'daki erkek barınma evi düzenli olarak dezenfekte ediliyor
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Koronavirüs, Bursa, Güncel

Bursa'daki erkek barınma evi düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde 17 gündür adeta karantina uygulanırken vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler...

29.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:24
Bursa'daki erkek barınma evi düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde 17 gündür adeta karantina uygulanırken vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, barınma evinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Kapılarını 10 Ekim 2019'da açan ve 320 yatak kapasitesi bulunan tesiste şu anda 208 kişi konaklıyor.

Salgının yayılmasını önlemek için kent genelinde tedbirleri en üst düzeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, aynı titizliği barınma evi sakinleri için de gösteriyor.

Koronavirüsün gündeme geldiği andan itibaren barınma evine giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce istedikleri zaman gün içinde çıkıp akşamları gelen vatandaşlar, artık kesinlikle dışarı çıkarılmıyor.

Düzenli olarak ateş ölçümleri yapılan barınma evi sakinlerine maske dağıtılırken, yemekhane ve toplu kullanım alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek oturabiliyorlar. Bunun yanında yatakhaneler ve toplu kullanım alanları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilidi. Tüm koğuşların girişine de el dezenfektan aparatları takıldı.

40 kişi kapasiteli karantina koğuşu hazırlanırken barınma evinde kalmak için yeni gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bu karantina koğuşuna getiriliyor ve 14 günün sorunsuz geçmesinin ardından diğer barınma evi sakinlerinin yanına alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle barınma evinde de bazı tedbirleri devreye aldıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşlarımızın bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Gerek devletimizin gerek belediyelerimizin gerekse de bireysel olarak her bir vatandaşımızın alacağı tedbirlerle bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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