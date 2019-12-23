Bursa'daki deniz ulaşımında yeni sefer iptalleri

23.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:02

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de programdan kaldırılmıştı.

Kaynak: AA