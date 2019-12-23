Bursa'daki deniz ulaşımında yeni sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de programdan kaldırılmıştı.