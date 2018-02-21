Bursa'daki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki altıncı duruşmada tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Ç. ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç, Ali Y. ve Duran D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuldukları cezaevlerinden katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Bilal D. ve Ali B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada bazı askerler tanık olarak dinlendi.

Tanık uzman çavuş H.Ö.K, 15 Temmuz akşamı, harekat merkezinde nöbetçi olduğu sırada telsizden Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nden (JEMUS) gelecek mesajları takip etmeleri yönünde anons geçmesi üzerine bütün personelin mesaj beklemeye başladığını söyledi.

JEMUS üzerinden "ilçe jandarma komutanlıklarında çalışan personellerin acil olarak görevlerinin başına geçmeleri gerekmektedir" şeklide mesaj geldiğini anlatan H.Ö.K, şunları belirtti:

"Normalde JEMUS üzerinden gelen mesajlarda, mesajı gönderenin sicil numarası, isim soy isim bilgileri olurdu fakat bu mesajda herhangi bir bilgi yoktu. Ben de bunun üzerine mesajı teyit etmek için merkezi aradım. Merkezden bana mesajın Albay Yurdakul Akkuş'un emriyle atıldığını, bana 3 kişinin bir belge getireceğini ve bu belgelerin içini açmadan ilçe jandarma komutanına iletmemi söylediler. Daha sonra görev yaptığım odaya il jandarma komutanlığından geldiğini söyleyen 3 kişi girdi. Bize dışarı çıkmamızı söylediler. Biz de çıktık. İçerden birkaç kere yazıcı sesi geldiğini duydum. Odada 10-15 dakika kadar kaldılar. Bize bir şey söylemeden ayrıldılar."

Saldık ve Şahintürk'ü almayın emri

Tanık uzman çavuş H.A. ise darbe girişimi gecesi kendilerine telefonla Bursa Jandarma Bölge Komutanı Seyfullah Saldık ve Erkan Başkanı Albay Kemal Şahintürk'ün nizamiye bölgesinden içeri alınmaması emri verildiğini aktardı.

Nizamiye girişindeki nöbetçi subay A.Ç'ye bu emrin saçma olduğunu söylediğini savunan H.A, daha sonra bu emrin, "İçeri alın ama kendi çalışma odaları dışında bir yere bırakmayın" yönünde değiştiğini anlattı.

Tanık H.A, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Saldık nizamiyeden giriş yaptığında, o gece kendisiyle görev yapan tutuklu sanık Demir D'nin görevi olmadığı yönündeki uyarıya rağmen Saldık'a bu emri ilettiğini belirtti.

Altundağ, Saldık'ın kendisine emri ileten Demir D'ye tepki gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bölge Komutanı çok kızdı ve Demir D'yi alıp götürmemizi istedi. Biz görevli arkadaşlarla onu alırken sivil bir araç nizamiyeden giriş yaptı. Saldık, 'O araç neyin nesi bir bakın.' dedi. Ben de aracın peşinden gittim. Ana nizamiyeye dönünce girişte Saldık'ın, Yurdakul Akkuş ile tartıştığını gördüm. Bölge komutanımız çok yüksek sesle, 'Ben Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın emrindeyim, darbeyi tanımıyorum, kimse de böyle bir şeye yeltenmesin.' dedi. Bunları orada bulunan herkesi de uyarmak için bağırarak söyledi. Akkuş ise Bölge Komutanımıza, 'Bir konuşalım.' dedi. Bölge komutanımız da 'Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ne konuşacağım seninle' dedi. Hatta, Akkuş konuşmalar esnasında izinde olduğunu söyledi. Bölge komutanı da 'Madem izindesin git.' dedi. Saldık bana döndü ve 'Akkuş da dahil JÖH personeli hariç kimse nizamiyeden içeri alınmayacak, karşı gelen olursa müdahale edin, silahla ateş eden olursa aynı şekilde karşılık verin.' dedi. Ben de emrini takip ettim."

Duruşmaya yarın devam edilecek.