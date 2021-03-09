Bursa'daki cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis cezası
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Bursa'daki cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis cezası

09.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:54
Bursa'daki cinsel istismar sanığına 11 yıl 5 ay hapis cezası

Bursa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.V. (73), taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 5 yıl 2 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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